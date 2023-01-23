『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスウェイブ 偏光レンズモデル SA-501 MTSIL マットチタンシルバー×マットブラック/偏光スモーク【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 18時 34分に出品され04月20日 18時 34分に終了予定です。即決価格は8,057円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 日本製サングラス

おすすめ用途 : スポーツ全般(特にランニング、ドライブ、アウトドア)

可視光線透過率 27%(晴天?曇天向き) / 偏光度97%以上

紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)

セット内容 : ハードケース、取扱説明書

サイズ(フロント外寸)高さ3.7cm 横幅14.5cm / 重さ15g

フレーム素材 : ナイロン(プラスチック) / レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)

男女兼用

フレームカラー : マットチタンシルバー×マットブラック、レンズカラー : 偏光スモーク