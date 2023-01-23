『アドテック PD充電器 105W 3ポートノートパソコン充電/eMarker/マルチプラグケーブル V2付属USB-Cｘ2+USB-APow【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 05時 07分に出品され03月24日 05時 07分に終了予定です。即決価格は8,054円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他スマホ、タブレット充電器

【商品名】

アドテック PD充電器 105W 3ポートノートパソコン充電/eMarker/マルチプラグケーブル V2付属USB-Cｘ2+USB-APow

アドテック



【商品説明】

・【105W PD急速充電器】PD3.0の最大出力である100W（20V/5A)に対応し、高出力が必要な機器接続に余裕で対応。iPad ProやiPhone，Mac Book Proやパソコンなどの高速充電が可能です。

・【GaN (窒化ガリウム)対応】高効率・高耐久性を誇るGaN (窒化ガリウム)を採用する事でコンパクトなボディーに最大105W（合計）の高出力を実現!! 65(W)×65(D)×31(H)mm

・【PD3.0、PSE】Power Delivery3.0などの高速充電規格に対応し、PSEなど規格も取得。

・【マルチプ



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 15.90 cm

奥行 : 25.10 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。