『BELLED LED ペンダントライト アントール 天井照明 おしゃれ 照明器具 シーリングled シルバー BBP-123(SV)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 05時 10分に出品され03月12日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,051円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

BELLED LED ペンダントライト アントール 天井照明 おしゃれ 照明器具 シーリングled シルバー BBP-123(SV)



【商品説明】

・メッキが施された細身のシェードが特徴的なLEDペンダントライト アントール。 LEDチップが内蔵されているため、電球を取り付ける必要はありません。 高さは自由に変更でき、ダイニングや寝室などの様々なお部屋でご使用いただけます。

・仕様＼1380ルーメン、3000K 電球色

・商品サイズ＼本体：幅955×奥行140×高さ（最大）1180（mm） フランジ：幅460×奥行140×高さ70(mm) 材質＼スチール



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 99.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。