『BELLED LED ペンダントライト アントール 天井照明 おしゃれ 照明器具 シーリングled シルバー BBP-123(SV)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 05時 10分に出品され03月12日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,051円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BELLED LED ペンダントライト アントール 天井照明 おしゃれ 照明器具 シーリングled シルバー BBP-123(SV)
【商品説明】
・メッキが施された細身のシェードが特徴的なLEDペンダントライト アントール。 LEDチップが内蔵されているため、電球を取り付ける必要はありません。 高さは自由に変更でき、ダイニングや寝室などの様々なお部屋でご使用いただけます。
・仕様＼1380ルーメン、3000K 電球色
・商品サイズ＼本体：幅955×奥行140×高さ（最大）1180（mm） フランジ：幅460×奥行140×高さ70(mm) 材質＼スチール
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 99.00 cm
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
コイズミ照明 ペンダントライト フランジタイプ チャコールブラウン AP50672
¥ 8037
Works with Alexa対応Yeelight LEDスマートシーリングライト 8畳 調光 調色 4700lm 追加機器不要 取付簡単
¥ 8029
ホタルクス HotaluX 一体型LEDベース照明 廃材が少ない光源と器具同梱タイプ LEDベースライト Nuシリーズ 4000
¥ 8029
大光電機 DAIKO ＬＥＤダウンライト(LED内蔵) φ100 調色タイプ 高気密SB形 LED 9W 昼白色?電球色 5000K?270
¥ 8028
NEC LEDシーリングライト 調色/調光タイプ~8畳 子供部屋向け 鉄道柄 HLDC08223SG
¥ 8028
東京メタル シーリングファン 茶色 TKM-42BP5Z
¥ 8028
βオーデリック/ODELIC 【OG254933】ミニマルエクステリアスポットライト 昼白色 LED一体型 ブラック 防雨型
¥ 8028
ダクトレール用スポットライト ダクトレールライト用 E11 ライティングレール 照明器具 ダクトレール用照明器具 4個セット 黒A E11D
¥ 8027
Aotealit LEDダウンライト 調光 調色 80φ 5W RGBW CCT 6PCS 埋め込み式天井ライト スマートダウンライト WI
¥ 8026
東京メタル工業 ガラスペンダント OC-1LE LED電球使用 クリア色
¥ 8026
【FYY80042】パナソニック スマートアーキ 2台用取付枠 受注生産品 【panasonic】
¥ 8026
OHM 室内照明器具 ペンダントライト 木枠 2灯 電球別売 LT-Y20CW
¥ 8026
シーリングライト LED 和風 木製 四角 おしゃれ 北欧 木目調 天井照明 4~10畳 リビング 客室 和室 寝室 玄関 ダイニン リモコン選択可能 引掛シーリング対応
¥ 8025
大光電機(DAIKO) LED和風小型ペンダント (ランプ付) LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K DPN-38829Y
¥ 8025
XLX450VELTLE9『NNLK42730J＋NNL4500ELTLE9』 パナソニック施設照明 LED ベースライト 天井埋込型◇
¥ 8023
ペンダントライト ガラス 北欧 おしゃれ 和風笠 LED対応 ダイニング キッチン レストラン 寝室 和室 洋室 玄関 ダイニング 引掛シーリング 吊下げ 天井照明器具
¥ 8023
オーデリック/M形ダウンライト XD457120
¥ 8023
コイズミ照明 スポットライト プラグ 白熱球100W相当 温白色 AS46479L
¥ 8020
落札価格8051円
979 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！