『Lulus ルルズ フラワーバスケット オレンジ かご プリザーブドフラワー サイズ:H28.W24.D17 フラワーバスケット オレンジ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 21分に出品され03月24日 15時 21分に終了予定です。即決価格は8,051円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Lulus ルルズ フラワーバスケット オレンジ かご プリザーブドフラワー サイズ:H28.W24.D17 フラワーバスケット オレンジ
【商品説明】
・ご自宅のインテリアとしてはもちろん、新築祝い、退職祝いなど各種ギフトや、お見舞いにいかがでしょうか?
・プリザーブドフラワーです。劣化しにくくて持ち運びに気を使いません。
・大切な方へのギフトにもおすすめです。
CMR-X097H62D71
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 20.80 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8051円
69 入札履歴
終了
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