『Lulus ルルズ フラワーバスケット オレンジ かご プリザーブドフラワー サイズ:H28.W24.D17 フラワーバスケット オレンジ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 21分に出品され03月24日 15時 21分に終了予定です。即決価格は8,051円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Lulus ルルズ フラワーバスケット オレンジ かご プリザーブドフラワー サイズ:H28.W24.D17 フラワーバスケット オレンジ



【商品説明】

・ご自宅のインテリアとしてはもちろん、新築祝い、退職祝いなど各種ギフトや、お見舞いにいかがでしょうか?

・プリザーブドフラワーです。劣化しにくくて持ち運びに気を使いません。

・大切な方へのギフトにもおすすめです。

CMR-X097H62D71

【サイズ】

高さ : 15.40 cm

横幅 : 15.40 cm

奥行 : 20.80 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。