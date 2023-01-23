『(ケース特価 20巻セット) トマトの包帯 オレンジ 25mm幅×5m 手でちぎる 伸縮性 ピッタリ固定 クラレトレーディング【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 11時 30分に出品され04月23日 11時 30分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
自由な長さで手でちぎれます。
伸縮するので茎にぴったりフィットして固定できます。
粘着剤を使わずにテープ同士を重ねるだけで固定できます。
不織布素材なので、通気性、保水性があります。
沖縄県・離島への送料はお見積りになります。
スマートフォンからご注文の際は、パソコン版商品説明も必ずご確認ください。
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落札価格8050円
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終了
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