『(ケース特価 20巻セット) トマトの包帯 オレンジ 25mm幅×5m 手でちぎる 伸縮性 ピッタリ固定 クラレトレーディング【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 11時 30分に出品され04月23日 11時 30分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 自由な長さで手でちぎれます。

伸縮するので茎にぴったりフィットして固定できます。

粘着剤を使わずにテープ同士を重ねるだけで固定できます。

不織布素材なので、通気性、保水性があります。



沖縄県・離島への送料はお見積りになります。

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