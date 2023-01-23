『[デサント] バックパック リュックサック 【EC限定モデルあり】 PCポケット 再帰反射 30L 通勤 通学 部活 MOVESPORT BKBL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 05時 52分に出品され03月13日 05時 52分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タテ50cmxヨコ30cmxマチ16cm

ポケットの数:5(外側3/内側2)

重量:760g

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ [デサント]

バックパック

リュックサック

【EC限定モデルあり】

PCポケット

再帰反射

30L

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