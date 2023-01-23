『SLG Design Full Grain Leather Case for iPhone 14 ブラウンクリーム 手帳型 SD24308i14BC【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 29分に出品され03月12日 23時 29分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 耐久性が高い高級感のあるフルグレインレザー/個々に違う自然なシワやシボによる豊かな表情/豊富なカラーバリエーション