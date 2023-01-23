『日本ヒルズ・コルゲート SDパピー大型犬種用子いぬ用12kg【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 23時 46分に出品され03月27日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 大型犬種の幼犬期の元気な体をサポートする栄養バランス。理想的なカルシウムバランスで大型犬種の子いぬの健康な成長をサポート。



【原材料】

トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、米、動物性油脂、チキンエキス、全卵、セルロース、ビートパルプ、亜麻仁、魚油、ポークエキス、植物性油脂、小麦、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン

【保証成分】

たんぱく質24.5％以上、脂質12.5％以上、粗繊維5.0％以下、灰分7.5％以下、水分10.5％以下

【エネルギー】

362kcal

【商品サイズ】

135×400×660

【賞味期限】

20ヶ月

【原産国または製造地】

チェコ

JANコード：0052742015255