『ピーコック ステンレス キーパー ジャグ 大容量タイプ ステン 15L IDS-150S XA【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 12時 22分に出品され03月17日 12時 22分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ピーコック ステンレス キーパー ジャグ 大容量タイプ ステン 15L IDS-150S XA



【商品説明】

・サイズ: 幅31.5×奥行33×高さ47.1cm

・メーカー型番: IDS-150S

・容量: 15L

・材質: 胴部/ステンレス、肩・ハンドル・底/ポリプロピレン

・重量: 約3.45kg



【サイズ】

高さ : 29.80 cm

横幅 : 30.60 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 3.94 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。