『ピーコック ステンレス キーパー ジャグ 大容量タイプ ステン 15L IDS-150S XA【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 12時 22分に出品され03月17日 12時 22分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピーコック ステンレス キーパー ジャグ 大容量タイプ ステン 15L IDS-150S XA
【商品説明】
・サイズ: 幅31.5×奥行33×高さ47.1cm
・メーカー型番: IDS-150S
・容量: 15L
・材質: 胴部/ステンレス、肩・ハンドル・底/ポリプロピレン
・重量: 約3.45kg
【サイズ】
高さ : 29.80 cm
横幅 : 30.60 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 3.94 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8043円
232 入札履歴
終了
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