『４箱セット マイデイ トーリック 乱視用 MyDay toric クーパービジョン 送料無料【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 05分に出品され03月10日 13時 05分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ｜メーカー：クーパービジョン

｜タイプ：1日使い捨て乱視用ソフトコンタクトレンズ

｜ＢＣ(ベースカーブ)：8.6mm

｜SPH(度数)：±0.00D 〜 -6.00D（0.25Dステップ）-6.50D 〜 -10.00D（0.50Dステップ）

｜CYL(乱視度数)：-0.75D， -1.25D， -1.75D， -2.25D

｜AX(軸度)：10，20，90，160，170，180

｜ＤＩＡ(直径)：14.5mm

｜枚数：1箱30枚入り

｜承認番号：22700BZX00320000



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