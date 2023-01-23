『Rhinowalk 20 Inch Folding Bike Bag，(Waterproof Bicycle Travel Case Outdoors【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 17分に出品され03月11日 20時 17分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Rhinowalk 20 Inch Folding Bike Bag，(Waterproof Bicycle Travel Case Outdoors Bike Transport Bag for Cars Train Air Travel)
|ブランド名
|商品コメント
|FOR 14-20 FOLDING BIKES -- Dimensions 33.5(L) x 13.0(W) x 27.1(H) / 85 x 33 x 69 cm， suitable for 14-20 folding bike.brDURABLE & LIGHTWEIGHT -- Made of high intensity nylon， lightweight， durable and waterproof， good choice for car/train/plane trip with your bike.brSTRONG WEBBING -- Enhancing the bag strength which is enough to cope with the carry burden for many times and long times.brEASY TO USE -- 1.With shoulder strap， you can carry the bag (with bike)with your shoulder 2.With small Storage bag， you can put the bike bag in and fix the storage bag on handlebar， pannier， rack or backpack.brMULTI-PURPOSE -- 1.A bicycle carrying bag when store the bike 2. A picnic blanket when fully unfolded.
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
7611681593151
商品コード
YS0000021736990948
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落札価格8036円
708 入札履歴
終了
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