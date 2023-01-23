『Rhinowalk 20 Inch Folding Bike Bag，(Waterproof Bicycle Travel Case Outdoors【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 17分に出品され03月11日 20時 17分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Rhinowalk 20 Inch Folding Bike Bag，(Waterproof Bicycle Travel Case Outdoors Bike Transport Bag for Cars Train Air Travel) ブランド名 商品コメント FOR 14-20 FOLDING BIKES -- Dimensions 33.5(L) x 13.0(W) x 27.1(H) / 85 x 33 x 69 cm， suitable for 14-20 folding bike.brDURABLE & LIGHTWEIGHT -- Made of high intensity nylon， lightweight， durable and waterproof， good choice for car/train/plane trip with your bike.brSTRONG WEBBING -- Enhancing the bag strength which is enough to cope with the carry burden for many times and long times.brEASY TO USE -- 1.With shoulder strap， you can carry the bag (with bike)with your shoulder 2.With small Storage bag， you can put the bike bag in and fix the storage bag on handlebar， pannier， rack or backpack.brMULTI-PURPOSE -- 1.A bicycle carrying bag when store the bike 2. A picnic blanket when fully unfolded. 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab スポーツ スポーツ スキー スキーセット

JANコード/ISBNコード 7611681593151

商品コード YS0000021736990948