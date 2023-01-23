『Fashion ベビードレス 白ドレス 新生児 ふんわり 子供服 フラワーガール キッズ チュールワンピース プリンセスライン イベント 誕生日 出産祝い 記念写真【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 00時 09分に出品され03月04日 00時 09分に終了予定です。即決価格は8,035円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：Fashion ベビードレス 白ドレス 新生児 ふんわり 子供服 フラワーガール キッズ チュールワンピース プリンセスライン イベント 誕生日 出産祝い 記念写真 バブルスリーブ 大きい蝶結びリボン付き 気品 ふわふわなチュール フォーマル 洋式ドレス 夏<br>

カラー：ホワイト <br>

サイズ:80cm 90cm 100cm 110cm 120cm 130cm 140cm 150cm <br>

素材：ポリエステル繊維+ポリエチレン繊維<br>

ご注意：<br>

※上記表記は当店平置き実寸サイズになります。<br>

※大量生産による生産過程におきまして、若干の個体差が生じる場合がございます。<br>

※機械による生産過程におきまして、どうしても生地を織る際の糸の継ぎ目、多少のほつれや汚れなどが生じている場合がございます。<br>

※サイトに掲載されている商品は、モニター環境により実際のものと素材感?色が若干異なって見える場合がございます。<br>