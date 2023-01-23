『JBL LIVE FREE 2 完全ワイヤレスイヤホン マルチポイント/ハイブリッド ノイズキャンセリング/IPX5/Bluetooth対応【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 05時 30分に出品され03月29日 05時 30分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL LIVE FREE 2 完全ワイヤレスイヤホン マルチポイント/ハイブリッド ノイズキャンセリング/IPX5/Bluetooth対応
【商品説明】
・2台のデバイスに同時接続可能な「マルチポイント」対応
・リアルタイム補正機能付きノイズキャンセリング機能を搭載
・優れたマイク品質と新搭載のボイスアウェア機能
・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.4 GHz ? 2.4835 GHz
・新機能が充実したアプリで
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
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落札価格8033円
965 入札履歴
終了
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