『Fancii LED メイクミラー 3ライト設定と15倍の拡大鏡 女優ミラー3色調光 電池&USB 2WAY給電 スタンド卓上鏡、ピンク(A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 19分に出品され03月15日 18時 19分に終了予定です。即決価格は8,028円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Fancii LED メイクミラー 3ライト設定と15倍の拡大鏡 女優ミラー3色調光 電池&USB 2WAY給電 スタンド卓上鏡、ピンク(A



【商品説明】

・2は1 - 1xと15倍の二重拡大を持つ大きな、歪みのないガラスよりも優れています - 1xのノーマルビューは、取り外し可能な15倍の拡大鏡がクローズアップ作業やピンセットに最適である一方で、メイクアップアプリケーションに最適です。

・スタイリッシュなモダンなデザイン - 私たちの洗練されたクロムトリムミラーは12.5インチの高さと7インチ幅を測定するので、任意のテーブルやカウンタートップにエレガントに立っています。収納ベースは、小さなメイクアップアクセサリーやジュエリーを保持しています。

・デュアルパワー - 付属のUSBケーブルで電源を入れ、4 aaバッテリーでコードフリーになり、すべての女性



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 19.90 cm

奥行 : 36.10 cm

重量 : 1.23 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。