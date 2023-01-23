『エフスタイル 米軍 MOLLE対応 防水布使用 ショルダーバッグ F-SD010417【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 22時 37分に出品され04月23日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,026円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エフスタイル 米軍 MOLLE対応 防水布使用 ショルダーバッグ F-SD010417



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 34.20 cm

奥行 : 48.40 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エフスタイル

米軍

MOLLE対応

防水布使用

ショルダーバッグ

F-SD010417