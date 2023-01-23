『アウトドアプロダクツ リュック 30L B4 OD-11142 バックパック スクールリュック スクールバッグ 通勤 通学 大容量 ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 55分に出品され03月07日 22時 55分に終了予定です。即決価格は8,021円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ リュック 30L B4 OD-11142 バックパック スクールリュック スクールバッグ 通勤 通学 大容量 ブラック



【商品説明】

・カラー：ブラック ブラック/ホワイト ブラック/ネイビー ブラック/ゴールド

・サイズ：約W32.5×H47×D14cm 対応サイズ：B4、15.6インチ 容量：約30L 重量：約910g

・仕様：ダブルファスナー式開閉 内側：ベルクロ式PCポケット×1 前面：ファスナーポケット×2 側面：フリーポケット×2 チェストベルト

・留め具の種類: ファスナー， 面ファスナー

・素材：ポリエステル（600デニール）

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。