『【お得4個セット】ペットライン メディコートアドバンス アレルゲンカット 魚＆お米 11歳から 2.5kg (500g×5) ☆ペット用品 ※取寄商品 賞味期限：3ヵ月以上【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 22分に出品され03月24日 15時 22分に終了予定です。即決価格は8,020円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メディコートアドバンス アレルゲンカット 魚＆お米 １１歳から
・主なたんぱく源を魚と米にすることで、食物アレルギーに配慮しました。
・11歳からの愛犬の心臓の健康維持にナトリウムの含有量を調整。
・老齢期の健康維持にビタミン(E＋B群)を配合。
・５００ｇ×５袋
【お客様へ】本商品は、賞味期限3ヵ月以上の商品をお届けしております。
【お得な4個セット】ペットライン メディコートアドバンス アレルゲンカット 魚＆お米 1歳から 低脂肪 2.25kg ☆ペット用品 ※取寄商品 ※賞味期限：3ヵ月以上
¥ 8020
【お得な4個セット】ペットライン メディコートアドバンス アレルゲンカット 魚＆お米 1歳から 低脂肪 2.25kg ☆ペット用品 ※取寄商品 ※賞味期限：3ヵ月以上
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落札価格8020円
291 入札履歴
終了
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