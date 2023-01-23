『【お得4個セット】ペットライン メディコートアドバンス アレルゲンカット 魚＆お米 11歳から 2.5kg (500g×5) ☆ペット用品 ※取寄商品 賞味期限：3ヵ月以上【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 22分に出品され03月24日 15時 22分に終了予定です。即決価格は8,020円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メディコートアドバンス アレルゲンカット 魚＆お米 １１歳から

・主なたんぱく源を魚と米にすることで、食物アレルギーに配慮しました。

・11歳からの愛犬の心臓の健康維持にナトリウムの含有量を調整。

・老齢期の健康維持にビタミン(E＋B群)を配合。

・５００ｇ×５袋



【お客様へ】本商品は、賞味期限3ヵ月以上の商品をお届けしております。