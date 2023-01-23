『ダブルトレイン新幹線クロック SR-WC16001 YL(イエロー)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 39分に出品され04月01日 10時 39分に終了予定です。即決価格は8,018円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダブルトレイン新幹線クロック SR-WC16001 YL(イエロー)
【商品説明】
・【機能】毎正時チャイム、音声デモ、車両回転デモ、音声ON/OFF切り替えスイッチ、音量調整、光センサー
・サイズ:Φ33×D9cm
・表示形式:3針表示クオーツムーブメント、電源:単3形乾電池×5本(テスト電池付属)
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 35.80 cm
奥行 : 35.80 cm
重量 : 1.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8018円
517 入札履歴
終了
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