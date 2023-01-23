『N&D(ナチュラル&デリシャス) キャットフード グレインフリー チキン&ザクロ 成猫用 1.5kg【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 23時 53分に出品され03月23日 23時 53分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
N&D(ナチュラル&デリシャス) キャットフード グレインフリー チキン&ザクロ 成猫用 1.5kg
【商品説明】
・原産国:イタリア
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24.5×7×33cm
・本体重量:1.5kg
【サイズ】
高さ : 10.49 cm
横幅 : 22.30 cm
奥行 : 33.78 cm
重量 : 1.53 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7496円
667 入札履歴
終了
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