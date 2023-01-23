『N&D(ナチュラル&デリシャス) キャットフード グレインフリー チキン&ザクロ 成猫用 1.5kg【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 23時 53分に出品され03月23日 23時 53分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

N&D(ナチュラル&デリシャス) キャットフード グレインフリー チキン&ザクロ 成猫用 1.5kg



【商品説明】

・原産国:イタリア

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24.5×7×33cm

・本体重量:1.5kg



【サイズ】

高さ : 10.49 cm

横幅 : 22.30 cm

奥行 : 33.78 cm

重量 : 1.53 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。