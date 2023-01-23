『クローム ハンドルバーバッグ Urban Handlebar Bag/アーバン EX 2.0 ハンドルバー バッグ Black (現行モデル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 04時 16分に出品され03月22日 04時 16分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クローム ハンドルバーバッグ Urban Handlebar Bag/アーバン EX 2.0 ハンドルバー バッグ Black (現行モデル
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ16cmxヨコ22cmxマチ8cm
・ポケットなし
・メイン素材: ナイロン
・留め具の種類: プッシュロック
・留め具の種類: マグネット
・表地: ナイロン
【サイズ】
高さ : 10.67 cm
横幅 : 15.49 cm
奥行 : 25.40 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8016円
204 入札履歴
終了
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