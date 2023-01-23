『新品 FERRAGAMO67 8783 476361リバーシブルベルト110cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 21時 07分に出品され03月16日 21時 07分に終了予定です。即決価格は19,272円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

★2023年春夏新作★

Salvatore Ferragamo サルヴァトーレフェラガモ 67 8783 476361 NERO/HICKORY メンズ リバーシブル（サイズ調整可能）レザー ベルト ブラック×ブラウン系（新品）



【品番】

67 8783 476361 NERO/HICKORY



【カラー】

NERO/HICKORY（ブラック×ブラウン系）

バックル：ガンメタル



【素材】

レザー



【サイズ】

ベルト幅：約3.5cm

バックル：約 縦4cm 横8.5cm



110cm：約ウエスト:105cm～115cm



■サイズ補足

ベルト部分をカットしてサイズ調整をしていただけます。

バックルの裏面からベルト本体を外し、お好みのサイズにカットして頂く方法です。

お手数をおかけしますが、お客様ご自身でのカットをお願い致します。

バックルの取外しやベルトをカットするときに硬いかもしれませんので、くれぐれもご注意下さいませ。



【原産国】

イタリア



【付属品】

保存袋、専用箱、製品管理タグ



【買い付け地】

EU FERRAGAMO 正規代理店



【参考価格】

73,700（税込み） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 新品

FERRAGAMO67

8783

476361リバーシブルベルト110cm