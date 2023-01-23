2022 新型ノア 90系サンシェード ノア サンシェード 90系 ヴォクシー サンシェード 90系 サンシェード フルセット マルチサンシェード 遮【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【適合車種】：に適しいますトヨタ 新型 ヴォクシー ノア 90系 。VOXY NOAH 2代目 R90W型。

【高品質材質】アップグレードと厚み付け、アルミホイルの6層、より多くの日陰、より多くの断熱。表面に銀塗った素材を使用、裏面に黒色断熱材質を使用、熱放射の遮断、遮光、冷却の効果が大幅に向上します。遮光・断熱・保温・プライバシー保護のための必需品となっております。

【複数のメリット】紫外線防止・室内劣化・冷房防止（1）有害紫外線を99％効果的に遮断し、駐車時の日光から車を守り、車内部品を保護します。車、そして効果的にその耐用年数を延ばします。 （2）6層の断熱材を使用することで、車内の温度を下げ、空調負荷を減らし、燃費を向上させることができます。

【車種専用設計】:完全車種専用設計で、窓の形にぴったり合うように設計されています。車窓やサンシェードは隙間が無いです。折りたたみ式、着脱が簡単，使わないときは、折りたたんで収納完了。

【幅広い用途】家族、ビーチ、夏のプール、車での旅行、カー