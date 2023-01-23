『アンテナ マスプロ電工 UHF・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース 50cm以下用 溶融亜鉛メッキ RB43LS【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 18時 13分に出品され05月11日 18時 13分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他AV周辺機器
【商品名】
マスプロ電工 UHF・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース 50cm以下用 溶融亜鉛メッキ RB43LS
マスプロ電工
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 102.00 cm
重量 : 2.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8015円
632 入札履歴
終了
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