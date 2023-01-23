『ソニー イヤホン MDR-EX650AP : カナル型 真鍮製ハウジング マイク付 ブラスブラック MDREX650AP BQ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 14時 57分に出品され03月13日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,012円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
トランペットやトロンボーンなどの金管楽器でも使われる真鍮(しんちゅう)をハウジングに採用。不要な振動を抑制し、低音域でのスムーズなレスポンスと輝きのある鮮やかな中高域を実現振動板を開発し、最小のエッジ幅で最大の可動性を獲得。更に、16mmドライバーユニットと同じサイズのドーム面積を実現。リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利
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落札価格8012円
785 入札履歴
終了
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