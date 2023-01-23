ソニー イヤホン MDR-EX650AP : カナル型 真鍮製ハウジング マイク付 ブラスブラック MDREX650AP BQ【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

トランペットやトロンボーンなどの金管楽器でも使われる真鍮(しんちゅう)をハウジングに採用。不要な振動を抑制し、低音域でのスムーズなレスポンスと輝きのある鮮やかな中高域を実現振動板を開発し、最小のエッジ幅で最大の可動性を獲得。更に、16mmドライバーユニットと同じサイズのドーム面積を実現。リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利