『XPPen ペンタブ Deco MW Bluetooth ワイヤレス接続 8x5インチ X3チップ搭載ペン付 傾き検知 ペンタブレット 板タ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 12時 02分に出品され04月13日 12時 02分に終了予定です。即決価格は8,012円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
XPPen ペンタブ Deco MW Bluetooth ワイヤレス接続 8x5インチ X3チップ搭載ペン付 傾き検知 ペンタブレット 板タ
【商品説明】
・?．革新的な板タブ：X3スマートチップ搭載ペンに対応。サイズ:約26x15x0.88cm、作業エリア:8x5インチ、重さ311g、選べる2仕様（有線&ワイヤレス）、2サイズ（8インチ&10インチ）と4カラー（ブラック、ピンク、グリーン、ブルー）をご用意。初心者からプロまで幅広くご利用いただけます。
・?．Bluetooth接続：Bluetooth v5.0チップを搭載したDeco MWペンタブは、ケーブルなしでPCやスマホと接続できます。レシーバー不要で、USBポートの少ないノートパソコンでの使用も便利です！すっきりシンプルな作業環境を実現。1000mAh大容量のリチウム電池の搭載によって、10時間以上連続使用可能。
・?．新型X3ペン：最新の「X3 Elite」スタイラスペンを採用し、電磁信号を正確に処理してデジタルデータに変換。検知能力は従来機種から約10倍にアップ、わずか3gの荷重で作動するため軽
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落札価格8012円
208 入札履歴
終了
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