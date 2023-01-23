『diosbras-ディオブラス- キーホルダー キーチェーン キーストラップ ガルーシャ スティングレイ エイ革 スティングレー キーループ【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 12時 10分に出品され03月11日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,010円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

diosbras-ディオブラス- キーホルダー キーチェーン キーストラップ ガルーシャ スティングレイ エイ革 スティングレー キーループ



【商品説明】

・ハンドメイドにて製作しておりますので、革本来の傷、汚れがある場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

・マイナーチェンジ等により、デザイン・仕様等に若干変更がある場合がございます。

・平面二重管３cm

・素材：エイ革・合金製



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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