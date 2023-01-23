『diosbras-ディオブラス- キーホルダー キーチェーン キーストラップ ガルーシャ スティングレイ エイ革 スティングレー キーループ【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 12時 10分に出品され03月11日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,010円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
diosbras-ディオブラス- キーホルダー キーチェーン キーストラップ ガルーシャ スティングレイ エイ革 スティングレー キーループ
【商品説明】
・ハンドメイドにて製作しておりますので、革本来の傷、汚れがある場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
・マイナーチェンジ等により、デザイン・仕様等に若干変更がある場合がございます。
・平面二重管３cm
・素材：エイ革・合金製
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
diosbras-ディオブラス- キーホルダー キーチェーン キーストラップ ガルーシャ スティングレイ エイ革 スティングレー キーループ
¥ 8010
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¥ 8010
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落札価格8010円
554 入札履歴
終了
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