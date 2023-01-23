『Richer-R HI-FIステレオBluetooth パワーアンプ 4チャンネルパワーアンプ小型 リモコン付き 家庭用デジタルアンプ増幅器【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 52分に出品され03月07日 00時 52分に終了予定です。即決価格は8,009円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

Richer-R HI-FIステレオBluetooth パワーアンプ 4チャンネルパワーアンプ小型 リモコン付き 家庭用デジタルアンプ増幅器



【商品説明】

・LED表示ステータス表示します

・あらゆるデジタル製品と互換性があります

・サポートFMラジオ周波数の自動検索します

・多目的電力増幅器、スリムでスタイリッシュな、高級な編まれたアルミ合金プロセスです

・大音量と小音量の調整を補助し、あなたのニーズのスタイルに応じて調整することができます



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 1.00 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。