『Richer-R HI-FIステレオBluetooth パワーアンプ 4チャンネルパワーアンプ小型 リモコン付き 家庭用デジタルアンプ増幅器【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 52分に出品され03月07日 00時 52分に終了予定です。即決価格は8,009円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
Richer-R HI-FIステレオBluetooth パワーアンプ 4チャンネルパワーアンプ小型 リモコン付き 家庭用デジタルアンプ増幅器
【商品説明】
・LED表示ステータス表示します
・あらゆるデジタル製品と互換性があります
・サポートFMラジオ周波数の自動検索します
・多目的電力増幅器、スリムでスタイリッシュな、高級な編まれたアルミ合金プロセスです
・大音量と小音量の調整を補助し、あなたのニーズのスタイルに応じて調整することができます
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 1.00 cm
奥行 : 1.00 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8009円
496 入札履歴
終了
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