『ラスミック パーフェクション チキン 大粒 6Kg 犬用 ドッグフード【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 09分に出品され03月14日 07時 09分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラスミック パーフェクション チキン 大粒



【内容量】

6Kg



【カロリー】

370Kcal／100g



【原材料】

鶏肉・玄米・パール麦・オートミール・鶏肉脂肪「天然トコフェロール（ビタミンＥ）を配合して保存」・サーモン・オート繊維・アルファルファ・乾燥全卵・トマトポマース・乾燥人参・天然香料・チーズミール・レシチン・シーソルト・魚油・キャノーラ油・ユッカ抽出液・プレバイオティックマイクロFOS・ナイアシン・Ｄパントテン酸カルシウム・炭酸カルシウム・塩化カリウム・ビタミンＢ１２・ビタミンＡアセテート・ビタミンＤ３・ビオチン・リボフラビン（ビタミンＢ２）・硝酸チアミン・ピリドキシン塩酸塩（ビタミンＢ６）・葉酸）・Ｌリジン・ＤＬメチオニン・ビタミンＥ・Ｌアスコビル２ポリリン酸塩・キレートミネラル類（アミノ酸キレート・キレートマンガン・キレート亜鉛・キレート銅・硫酸第一鉄・酸化亜鉛・酸化マンガン・硫酸銅・亜セレン酸ナトリウム・炭酸コバルト・二ヨウ素水素酸エチレンジアミン・プロバイオティクス（発酵乾燥物）・グルコサミン・コンドロイチン



【原産国】

オーストラリア