『Ｒｏｒｔｙｎｏ ハンドバッグ 本革 トートバッグ レディース バケツバッグ 防水 ミニ エコバッグ 2way 手提げバッグ 通勤鞄 カバン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 11時 50分に出品され04月07日 11時 50分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ｒｏｒｔｙｎｏ ハンドバッグ 本革 トートバッグ レディース バケツバッグ 防水 ミニ エコバッグ 2way 手提げバッグ 通勤鞄 カバン



【商品説明】

・【プレゼントにも最適】彼女、お母さん、奥さん、お嫁さん、母の日用の誕生日やクリスマスプレゼント、記念日、お祝い、贈り物にもおすすめの高級感のある牛革を使用したカバンです。ご自身の使用頻度ランキングに入ること間違いなし！春夏秋冬オールシーズンに適用！

・【レザーキューブバッグ】厳選されたイタリア産のソフト牛革素材で作られており、程よい光沢感があり見た目の高級感と本革の手触りの良さを楽しんで頂けます。簡潔な無地デザインなので素材の風合いを引き立て、普段は無論、通勤や就活などビジネスシーンにも適用し、毎日使いたくなるレディースの本革バッグです。

・【小さい目サイズ＆軽量】：高さ19×横幅18マチ14cm



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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