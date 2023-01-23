『MIZUNO ミズノ ソフトテニスシューズ WAVE EXCEED SW 4 OC ウエーブ エクシード 4 スーパーワイド OC [クレー・砂入り人工芝コート用：4E]【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 17時 38分に出品され03月16日 17時 38分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 MIZUNO ミズノ ソフトテニスシューズ

【クレー・砂入り人工芝コート用】 フィッティングを一新し、さらに軽量感・スピード感もUPしたモデル。 ・オムニクレーコート用

・足入れ革命3.0

・足幅：4E相当（スーパーワイド）の方向け

サイズ

23.0〜28.5cm

カラー

09：ブラック×ホワイト×シルバー

27：ブルー×ホワイト×ブラック

素材

甲：人工皮革・合成繊維

底：合成底

質量：約300g（27.0cm片方）

インソール：カップインソール（取り外し可）

原産国

ベトナム製

※当店とメーカーの在庫を合わせた数を表示しておりますので

稀に欠品する場合もございます。 商品カテゴリ ボールジャパン その他 スポーツ テニス シューズ

商品コード 61gb2014