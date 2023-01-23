『シマノ(SHIMANO) モバイルロッド 20 ルアーマチック MB S76UL-4 メバル アジ トラウト バス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 11分に出品され03月09日 17時 11分に終了予定です。即決価格は8,006円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマノ(SHIMANO) モバイルロッド 20 ルアーマチック MB S76UL-4 メバル アジ トラウト バス
【商品説明】
・カーボン含有率(%):87.6 / リールシート位置(mm):231 ※アップロック
・全長(m):2.29 / 継数(本):4 / 仕舞寸法(cm):62.4
・自重(g):91 / 先径(mm):1.3
・適合ライン:pe(号) 0.2~0.8 / ナイロン(lb) 2~5
・適合ルアーウェイト(g):0.8~10
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 65.00 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8006円
955 入札履歴
終了
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