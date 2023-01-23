『Urbanista Chicago ワイヤレス イヤフォン Bluetooth スポーツ仕様 防水 キャリーポーチ付 (ブルー)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 52分に出品され03月15日 10時 52分に終了予定です。即決価格は8,005円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Urbanista Chicago ワイヤレス イヤフォン Bluetooth スポーツ仕様 防水 キャリーポーチ付 (ブルー)



【商品説明】

・【スポーツ時に快適な装着感】シカゴには、毎日使えるシリコンイヤホンが付いています。よりしっかりしたフィット感をご希望の場合は、付属品のウィング付きGoFitシリコンイヤホン取換品をご利用ください。スポーツやアクティブな活動にも適しています。

・【スポーツ時に邪魔にならないワイヤレスイヤホン】シカゴは、スポーツ選手の精神を具現化したワイヤレスBluetooth v4.0イヤホンで、強力なサウンドとそれに匹敵した持久力を誇ります。最大7時間のバッテリー寿命とIPX4定格の生活防水性能を備えたシカゴは、どんな場面にも対応できるワイヤレスイヤフォンです。

・【ハイブリッド人間工学デザイン】イヤーピースは、人間工学に基



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。