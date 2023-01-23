『ARCANITE USBメモリ 512GB USB 3.1 超高速、最大読出速度400MB/s、最大書込速度200MB/s【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 01分に出品され03月18日 23時 01分に終了予定です。即決価格は7,994円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ARCANITE USBメモリ 512GB USB 3.1 超高速、最大読出速度400MB/s、最大書込速度200MB/s



【商品説明】

・インターフェース : SuperSpeed USB 3.1 Gen1基準に符合しています USB TYPE-Aコネクター

・ホットスワップも対応。防振・防塵・耐温度。静止画、動画、音楽、アプリケーションなどの保存に最適。キャップ付、外したキャップを後ろに取り付けられるので、紛失する心配がありません

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・台湾製、外形寸法: 56.7×18×8.6mm、重量: 約7.4g。USB3.1 / USB3.0対応

・最大読出速度400MB/s、最大書込速度200MB/s (実際のデータ転送速度は、動作環境およびその他の要素によって異なる場合があります)



【サイズ】

高さ : 0.89 cm

横幅 : 10.01 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。