『フーリー (FoOlee) ペット用ブラシ フーリー M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 10時 41分に出品され03月08日 10時 41分に終了予定です。即決価格は7,991円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フーリー (FoOlee) ペット用ブラシ フーリー M
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :11×6×21cm
・本体重量:165g
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 20.50 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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796 入札履歴
終了
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