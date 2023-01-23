『GEX アクアラック ウッド 幅45×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台ブラウン450BR【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 05時 27分に出品され03月05日 05時 27分に終了予定です。即決価格は7,991円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GEX アクアラック ウッド 幅45×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台ブラウン450BR



【商品説明】

・原産国:インドネシア

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :45.5×30.5×70cm

・本体重量:15kg



【サイズ】

高さ : 10.30 cm

横幅 : 51.40 cm

奥行 : 76.40 cm

重量 : 14.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。