『らんちゅう水槽 600 (599×295×230) 60cm水槽 (単体)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 06時 02分に出品され03月21日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,985円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
らんちゅう水槽 600 (599×295×230) 60cm水槽 (単体)
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7985円
740 入札履歴
終了
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