『Lulus ルルズ ローズとウチョウランのリース アーティフィシャルフラワー ナチュラルリース インテリア ギフト プレゼント サイズ:直【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 08時 05分に出品され04月18日 08時 05分に終了予定です。即決価格は7,984円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Lulus ルルズ ローズとウチョウランのリース アーティフィシャルフラワー ナチュラルリース インテリア ギフト プレゼント サイズ:直



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 31.50 cm

奥行 : 34.29 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 花、ガーデニング

リース タグ Lulus

ルルズ

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サイズ:直