『たまごっちプラス 黄【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 10分に出品され03月15日 08時 10分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

たまごっちプラス 黄



【商品説明】

・電池:要



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 8.30 cm

奥行 : 11.60 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ たまごっちプラス

黄