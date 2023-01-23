『アルミス 耕運機 AKTシリーズ AKT-300WR お庭や畑を耕すことができます レッド【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 05時 29分に出品され03月24日 05時 29分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アルミス 耕運機 AKTシリーズ AKT-300WR お庭や畑を耕すことができます レッド
【商品説明】
・定格作業時間:(約)30分 ※使用状況により異なります
・消費電力:300W
・無負荷回転数:(約)170rpm/min
・耕うん刃:外径(約)φ155×4枚刃
・耕うん幅:(約)19cm
・耕うん深:(約)15.5cm
・電圧:100V・20/60Hz
【サイズ】
高さ : 25.50 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 59.00 cm
重量 : 5.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7980円
20 入札履歴
終了
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