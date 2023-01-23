『CMC カーボンマイクロコイル 電磁波防止グッズ 5G対応 健康 電磁波 ストレス 電磁波ブロック 電磁波カット 放射能デトックス 電磁波過【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 21分に出品され03月16日 00時 21分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CMC カーボンマイクロコイル 電磁波防止グッズ 5G対応 健康 電磁波 ストレス 電磁波ブロック 電磁波カット 放射能デトックス 電磁波過敏 (セラミックビーズ 20g入り)
【商品説明】
CMCペンダントB CMCペンダントC CMCペンダントF CMCペンダントTi 商品スペック ［材質］本体 SUS(ステンレス) 表面 光輝処理 ［大きさ］直径 11ｘ40mm ［CMC充填量］約300mg ［重さ］約19g チェーン長さ：68cm(ボールチェーンの為、調節可) ［材質］本体 SUS(ステンレス) 表面 光輝処理 ［CMC充填量］約500mg ［大きさ］直径 約13ｘ42mm ［重さ］約19g チェーン長さ：68cm(ボールチェーンの為、調節可) ［材質］本体 ステンレス製（光輝処理） ［大きさ］外型 15mm ， 全長 56mm ［CMC充填量］約1200mg ［重さ］約27〜28g チェーン長さ：68cm(ボールチェーンの為、調節可) ［材質］本体・チェーン共に純チタン製 ［大きさ］外型 14mm ， 全長
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落札価格7980円
221 入札履歴
終了
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