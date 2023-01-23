『ギルドデザイン(GILD design) ソリッドバンパー iPhone13/13Pro 用 ケース ジュラルミン削り出し 耐衝撃 軽量 ア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 15時 01分に出品され03月23日 15時 01分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ギルドデザイン(GILD design) ソリッドバンパー iPhone13/13Pro 用 ケース ジュラルミン削り出し 耐衝撃 軽量 ア
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・同じ素材のレンズガードもあります。（別売り）
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 19.30 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
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終了
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