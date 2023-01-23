『ギルドデザイン(GILD design) ソリッドバンパー iPhone13/13Pro 用 ケース ジュラルミン削り出し 耐衝撃 軽量 ア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 15時 01分に出品され03月23日 15時 01分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ギルドデザイン(GILD design) ソリッドバンパー iPhone13/13Pro 用 ケース ジュラルミン削り出し 耐衝撃 軽量 ア



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・同じ素材のレンズガードもあります。（別売り）



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。