『フィギュアライズスタンダード ULTRAMAN(ウルトラマン)B TYPE 1/12スケール 色分け済みプラモデル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 29分に出品され03月22日 19時 29分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フィギュアライズスタンダード ULTRAMAN(ウルトラマン)B TYPE 1/12スケール 色分け済みプラモデル
【商品説明】
・(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu， Tomohiro Shimoguchi
・対象年齢 :15才以上
・パッケージ重量: 0.37 kg
・対象性別: male
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 19.10 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Nゲージ 3071-9 ED76 551 タイプ
¥ 7977
鉄道コレクション 鉄コレ ナローゲージ80 想い出の西武鉄道山口線 B12 ＋ オープンデッキ客車 タイプ 2両セット ジオラマ用品
¥ 7977
鉄道コレクション 鉄コレ ナローゲージ80 想い出の西武鉄道山口線 B12 ＋ オープンデッキ客車 タイプ 2両セット ジオラマ用品
¥ 7977
TOMIX Nゲージ レールセット 立体交差化セット Cパターン 91027 鉄道模型 レールセット
¥ 7977
プラレール 湘南モノレール 5000系セット トミー
¥ 7977
10-1898 223系2000番台〈新快速〉 4両セット（再販）[KATO]【送料無料】《１０月予約》
¥ 7977
TOMIX 98652 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットC /新品
¥ 7977
TOMIX Nゲージ JR EF66 0形 後期型・JR貨物新更新車 7160 鉄道模型 電気機関車
¥ 7977
プラレール 名鉄 モ510 (赤白) S-51
¥ 7977
TOMIX Nゲージ EF81 400形 JR貨物仕様 7127 鉄道模型 電気機関車
¥ 7977
TOMIX Nゲージ 国鉄 EF71形電気機関車 1次形 7151 鉄道模型 電気機関車
¥ 7977
TOMIX Nゲージ EF81 400形 JR貨物仕様 7127 鉄道模型 電気機関車
¥ 7977
トミーテック 鉄道コレクション 鉄コレ 西日本鉄道3000形 貫通5両編成セット ジオラマ用品 (メーカー初回受注限定生産) 313533
¥ 7977
プラレール ライト付 パパとぼくの300系&N700typeAのぞみダブルセット
¥ 7977
グリーンマックス Nゲージ 名鉄1800系 (新塗装・行先表示点灯)増結2両編成セット (動力無し) 31657 鉄道模型 電車
¥ 7977
KATO Nゲージ 東武鉄道 東武スカイツリーライン 50050型 4両増結セット 10-1598 鉄道模型 電車
¥ 7976
きかんしゃトーマス パノラマセット
¥ 7976
新幹線 プラレール 単品 KF-07 923形 ドクターイエロー 中間車 １両
¥ 7976
落札価格7977円
32 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！