『フィギュアライズスタンダード ULTRAMAN(ウルトラマン)B TYPE 1/12スケール 色分け済みプラモデル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 29分に出品され03月22日 19時 29分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

フィギュアライズスタンダード ULTRAMAN(ウルトラマン)B TYPE 1/12スケール 色分け済みプラモデル



【商品説明】

・(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu， Tomohiro Shimoguchi

・対象年齢 :15才以上

・パッケージ重量: 0.37 kg

・対象性別: male



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 19.10 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。