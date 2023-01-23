『Coopidea Bluetooth 5.0 防水規格IPX7 完全ワイヤレス イヤフォン Beans Pro Active ピンク 国内正【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 04時 21分に出品され04月12日 04時 21分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Coopidea Bluetooth 5.0 防水規格IPX7 完全ワイヤレス イヤフォン Beans Pro Active ピンク 国内正



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。