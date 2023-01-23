『Coopidea Bluetooth 5.0 防水規格IPX7 完全ワイヤレス イヤフォン Beans Pro Active ピンク 国内正【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 04時 21分に出品され04月12日 04時 21分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Coopidea Bluetooth 5.0 防水規格IPX7 完全ワイヤレス イヤフォン Beans Pro Active ピンク 国内正
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7977円
794 入札履歴
終了
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