『MOTOSTAR タープ TC素材 4.5ｍｘ4.5ｍ 八角形 天幕 焚き火可能 耐火性 撥水加工 日除け 遮熱 紫外線カット 軽量 サンシ【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 00時 54分に出品され03月07日 00時 54分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MOTOSTAR タープ TC素材 4.5ｍｘ4.5ｍ 八角形 天幕 焚き火可能 耐火性 撥水加工 日除け 遮熱 紫外線カット 軽量 サンシ
【商品説明】
・【組み立て簡単＆コンパクト収納】 複雑なフレームの組み立てがなく、アウトドア初心者でも、女性同士でもあっという間に設置することができます。コンパクトで折り畳み可能、専用収納袋が付いていて楽に収納出来ます！軽量なデザインなので持ち運びやすく、保管や外出でも楽になります。
・【耐水性＆焚き火可能】撥水加工が施されており、超高い耐水性能で350ｍｍ以上の耐水圧と十分な防水性を保っています。水を含む系が膨張し、水を通しにくくなり、急な雨や大雨にも全然安心！耐火性にも優れており、タープが炎に照らされる心配もなく、ポリエステル素材の方と比較し、焚火等の火の粉による穴が開きにくい、タープの
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 36.10 cm
奥行 : 39.60 cm
重量 : 3.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7973円
509 入札履歴
終了
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