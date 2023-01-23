『ノースピーク(north peak) スノーボードケース 3WAYタイプ ウェア、板、ブーツ、アクセサリーなど収納可長さ調節可クッションパッ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 18時 37分に出品され04月03日 18時 37分に終了予定です。即決価格は7,967円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ノースピーク(north peak) スノーボードケース 3WAYタイプ ウェア、板、ブーツ、アクセサリーなど収納可長さ調節可クッションパッ
【商品説明】
・センター部にクッションパッド入り
・ホールドアジャスター付き
・品質:ポリエステル
・手提げ、ショルダー、リュックの3WAY仕様
・板に合わせて長さ調節可
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 39.00 cm
重量 : 970.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7967円
420 入札履歴
終了
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