『TP-Link Wi-Fi 無線LAN 中継器 Wi-Fi6 対応 2402 + 574Mbps 11ax/ac APモード HE160 ブリッジモー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 05時 19分に出品され05月07日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,967円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [特徴] AX3000規格HE160対応のハイエンドWi-Fi 6中継機

[規格値] Wi-Fi 6 (11ax): 2402Mbps(5GHz) + 574Mbps(2.4GHz)

[AP(ブリッジ)モード] お持ちのルーターと有線LAN接続してWi-Fiアクセスポイントに早変わり

[OneMesh対応] 同機能のOneMesh対応TP-Linkルーターと接続することでOneMesh環境を構築。シームレスでさらにストレスフリーなWi-Fi環境を。

[長期保証] メーカー保証3年を付帯

ビームフォーミングが接続デバイスに無線信号を集中させ、WiFiの範囲とネットワークパフォーマンスを向上させます。