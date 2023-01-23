『Original 3D Wooden Brain Teaser Puzzle by Sharp Brain Zone. Genius Skills B【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 08分に出品され03月14日 13時 08分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Original 3D Wooden Brain Teaser Puzzle by Sharp Brain Zone. Genius Skills Builder TShape Pieces. Educational Toy for Kids and Adults. Gift Desk Puzzles Golden Edition ブランド名 商品コメント BUILD YOUR BRAIN ? Intellectual challenge for problem solvers and game lovers this wooden Tshape piece puzzle delivers hours and hours of fun and mystery; take apart and put back together

RELAXING CHALLENGE ? This educational toy provides a tough challenge but also allows you to relieve stress relax your mood and enjoy brain stimulation; fun for families students children

DEVELOP SKILLS ? Clever 3D puzzle design builds genius skills including ability to problem solve spatial imagination creative thinking and more; play again and again to exercise your brain

HIGH QUALITY ? Wooden puzzle pieces are precision cut closely fitted and built to last; painted finish; very sturdy and attractive great for puzzle enthusiasts and teens

WONDERFUL GIFT ? Educational and fun wooden puzzle recommended for age 6+ and anyone who loves a challenge; 6.9cm x 6.9cm x 6.9cm cube with 54 individual pieces 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ おもちゃ 知育玩具

JANコード/ISBNコード 0628242552028

商品コード YS0000028537724696