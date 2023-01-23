『Original 3D Wooden Brain Teaser Puzzle by Sharp Brain Zone. Genius Skills B【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 08分に出品され03月14日 13時 08分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Original 3D Wooden Brain Teaser Puzzle by Sharp Brain Zone. Genius Skills Builder TShape Pieces. Educational Toy for Kids and Adults. Gift Desk Puzzles Golden Edition
|ブランド名
|商品コメント
| BUILD YOUR BRAIN ? Intellectual challenge for problem solvers and game lovers this wooden Tshape piece puzzle delivers hours and hours of fun and mystery; take apart and put back together
RELAXING CHALLENGE ? This educational toy provides a tough challenge but also allows you to relieve stress relax your mood and enjoy brain stimulation; fun for families students children
DEVELOP SKILLS ? Clever 3D puzzle design builds genius skills including ability to problem solve spatial imagination creative thinking and more; play again and again to exercise your brain
HIGH QUALITY ? Wooden puzzle pieces are precision cut closely fitted and built to last; painted finish; very sturdy and attractive great for puzzle enthusiasts and teens
WONDERFUL GIFT ? Educational and fun wooden puzzle recommended for age 6+ and anyone who loves a challenge; 6.9cm x 6.9cm x 6.9cm cube with 54 individual pieces
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0628242552028
商品コード
YS0000028537724696
Learning Resources New Sprouts Pasta Time - 20 Pieces， Ages 2+ Pretend Play
¥ 7966
EXIT The Deserted Lighthouse (With Jigsaw Puzzle) | Exit The Game - A Kosmo
¥ 7966
（まとめ） デビカ 呼子笛 103102×30セット
¥ 7966
学研の遊びながらよくわかる 木製100だまそろばん
¥ 7966
おままごと キッチン 木製 おもちゃ 誕生日 台所 調理器具付き 食材 知育玩具 おもちゃキッチン キッズ ベビー 誕生日プレゼント 送料無料
¥ 7966
Kinstone 7インチキッズタブレット子供タブレットペアレンタルコントロール、android タブレット素敵なアンドロイド11タブレットPCクワッ
¥ 7966
★送料・関税無料★Bestbase アドベントカレンダー 2023 クリスマスカウントダウンジグソーパズル - クリスマス猫 24箱 1008ピースの
¥ 7966
Fisher-Price Thomas & Friends Thomas， Nia， Percy， & Kana motorized 4-Pack train engine set for preschool kids ages 3 and up ...[並行輸入品]
¥ 7966
LiangCuber GAN 251 M リープ マグネット 2x2 スピードキューブ ステッカーレス GAN251 M リープ 63マグネット 2x
¥ 7966
国旗 日の丸 日本製 エクスラン（屋外向けの丈夫な生地)掲揚 応援 祝日 学校 (90×135cm)
¥ 7966
Tablet?for?Kids， Veidoo?Android?Toddler?Tablet，?7 inch 32GB Storage， WiFi D
¥ 7966
TRENDBOX 12個 幼児用フォームブロック 5.5インチ ソフトフォームキューブブロック 三角ブロック ソフトプレイブロック 着脱可能な洗えるカ
¥ 7966
けん玉 海外 |Kaizen Kendama-トレーサー-ノバシェイプ(つや消し)ライトブルー ホワイト【並行輸入品】
¥ 7966
ROKR 3D木製パズル メカニカル宝箱モデル DIY 脳の体操プロジェクト 大人/子供向け 14歳以上輸入品
¥ 7966
スタディーノライトで遊ぼう初めてのプログラミング工作
¥ 7966
Tepsmigo Science Kits for Kids 4-6 - 30 Experiments Science Set， Great Gift
¥ 7966
BitTradeOne 鉄道模型実験ボード キット版 ADGH07K
¥ 7965
アンパンマン 8WAYウォーカーまでへんしん！よくばりメリー ( 1個 )/ アガツマ ( おもちゃ 遊具 ベビージム メリー アンパンマン )
¥ 7965
落札価格7966円
305 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！