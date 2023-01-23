『スター・ウォーズ: レギオン ー BXシリーズ ドロイド・コマンドズ ユニット拡張【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 11時 26分に出品され03月10日 11時 26分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|スター・ウォーズ: レギオン ー BXシリーズ ドロイド・コマンドズ ユニット拡張
|ブランド名
|FFG
|商品コメント
|Fantasy Flight Games
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
841333111564
商品コード
YS0000028728947657
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落札価格7966円
36 入札履歴
終了
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