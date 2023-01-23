『MEINL Stick & Brush マイネル マルチロッド BAMBOO REBOUND SB209 (403 x 15.0mm) 国内【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 18分に出品され03月15日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MEINL Stick & Brush マイネル マルチロッド BAMBOO REBOUND SB209 (403 x 15.0mm) 国内
【商品説明】
・Adjustable Flex / Foam Core
・スタンダードシリーズのマルチロッドと同じバーチ材やバンブー材を使用
・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ロッドの中央部をフォームコアに変更したことで、従来のマルチロッドとは異なる感触とレスポンスを実現
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7965円
491 入札履歴
終了
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