『MEINL Stick & Brush マイネル マルチロッド BAMBOO REBOUND SB209 (403 x 15.0mm) 国内【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 18分に出品され03月15日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MEINL Stick & Brush マイネル マルチロッド BAMBOO REBOUND SB209 (403 x 15.0mm) 国内



【商品説明】

・Adjustable Flex / Foam Core

・スタンダードシリーズのマルチロッドと同じバーチ材やバンブー材を使用

・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ロッドの中央部をフォームコアに変更したことで、従来のマルチロッドとは異なる感触とレスポンスを実現



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。