『ムスタッシュ トートバッグ メンズ 小さめ a4 ファスナー 縦型 無地 肩掛け メンズトートバッグファスナー付き ビジネス VXN-499【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 13時 13分に出品され04月10日 13時 13分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ムスタッシュ トートバッグ メンズ 小さめ a4 ファスナー 縦型 無地 肩掛け メンズトートバッグファスナー付き ビジネス VXN-499
【商品説明】
・A4ファイルが縦向きに数冊収納できるサイズです(約横幅28.5×高さ33.5×マチ9cm)
・【前面】ファスナーポケット×1、アオリポケット×1【アオリポケット内部】ポケット×2、ペン差×2【内部】ポケット×3
・ブラック・ネイビー・グレー・レッドの4色展開
・時代の流れを意識したカジュアルラインのデザインとコストパフォーマンスに優れてモノづくりで展開する【MOUSTACHE】ユニセックスラインの商品構成でバッグから小物まで多彩なラインナップで人気のブランドです。
・杢調ポリが爽やかな縦型トート。カジュアルスタイルでもスーツスタイルでもお持ちいただけます。
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7963円
91 入札履歴
終了
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